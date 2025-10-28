Pape Malick Ndour à la SR ce lundi : Voilà ce qu’on lui a dit

L’affaire concernant Pape Malick Ndour, responsable des cadres de l’Alliance pour la République (APR), a connu un deuxième rebondissement spectaculaire après son audition à la Section de recherches (SR), ce lundi.

Contre toute attente, et alors que plusieurs sources laissaient présager son déferrement au parquet, Pape Malick Ndour est reparti libre des locaux de la SR à l’issue de sa seconde audition. Selon les informations de Libération, les enquêteurs lui ont simplement posé quelques questions complémentaires relatives à la même affaire avant, après concertation, de lui signifier qu’il était libre de partir.

Ce dénouement constitue une nouvelle surprise dans cette affaire. Vendredi dernier déjà, Pape Malick Ndour avait été entendu par les gendarmes, puis placé en garde à vue pour des chefs d’accusation graves, notamment atteinte à la sûreté de l’État et discours de nature à troubler l’ordre public. Tard dans la soirée, il avait pourtant été libéré à la surprise générale, marquant le premier rebondissement du dossier avec la levée de sa garde à vue.