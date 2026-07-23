Grand Oral à l’ONU : Macky Sall mise sur l’impartialité et le dialogue

L’ancien président du Sénégal, Macky Sall, a défendu sa vision pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies lors du Grand Oral organisé à New York. Son credo : impartialité, diplomatie préventive et contact permanent avec toutes les parties, même en période de tension.

Il a insisté sur le rôle du futur SG comme « bâtisseur constant de ponts », capable de parler aux membres permanents du Conseil de sécurité et de maintenir la confiance des États membres. Pour lui, l’ONU doit continuer à jouer son rôle historique de garant de la paix mondiale, hérité de l’après-Seconde Guerre mondiale.

Revenant sur son expérience, Macky Sall a rappelé ses douze années à la tête du Sénégal et sa présidence de l’Union africaine. Il a notamment évoqué ses rencontres avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky au début de la guerre en Ukraine, malgré les critiques, pour défendre les intérêts d’un continent de 1,5 milliard d’habitants frappé par le blocus des céréales et des engrais.

Selon lui, le futur Secrétaire général doit incarner une diplomatie de contact permanent, capable de dépasser les tensions pour reconstruire la confiance entre les États et préserver l’ONU face aux fractures géopolitiques.