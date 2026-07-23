Khoureychi Thiam : « J’ai choisi de servir le Président Bassirou Diomaye Faye »

Khoureychi Thiam, Administrateur général du Fonds d’Appui à l’Investissement des Sénégalais de l’Extérieur (FAISE), a annoncé, au cours d’une conférence de presse, sa décision de rejoindre la coalition du président Bassirou Diomaye Faye, justifiant son choix par son adhésion au projet politique porté par le chef de l’État.

Pour lui, le projet ne se résume pas à une personne, mais incarne une vision, que Bassirou Diomaye Faye représente à ses yeux. Une manière d’affirmer que son ralliement ne relève pas d’un intérêt personnel, mais d’une adhésion à une ligne politique qu’il juge portée avec constance par le chef de l’État.

« Je ne ferai jamais d’ animosité en politique. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais il y a un chemin direct. Et j’ai choisi de servir le Président Bassirou Diomaye Faye », a-t-il déclaré devant la presse.

Par ces propos, Khoureychi Thiam tient à se démarquer de toute logique de confrontation, préférant se positionner comme un acteur engagé au service du projet présidentiel plutôt que dans une posture d’opposition ou de rivalité.

Ce ralliement s’inscrit dans un contexte marqué par plusieurs mouvements similaires ces derniers temps, où des membres de Pastef choisissent de se rapprocher de la mouvance présidentielle, chacune avec ses propres motivations.