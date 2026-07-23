Les anciens sénateurs affichent leur soutien à Bassirou Diomaye Faye

Une nouvelle vague de ralliements vient renforcer la majorité présidentielle autour du chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye. Après l’adhésion de plusieurs maires du département de Bakel, le ministre des Forces armées, Yankoba Diémé, a reçu, ce mercredi 22 juillet, une délégation de l’Association des anciens sénateurs du Sénégal, conduite par sa présidente, Khady Diop.

Composée de plus d’une quarantaine d’anciens parlementaires issus de différentes régions du pays, notamment de Matam, Louga, Saint-Louis, Keur Massar et de la Casamance, la délégation a officiellement annoncé son ralliement au camp du Président de la République. Cette décision marque une nouvelle étape dans la dynamique de consolidation de la majorité présidentielle.

Parmi les personnalités présentes figurait également l’ancien sénateur Famara Sané, considéré comme l’une des principales figures politiques du Parti démocratique sénégalais (PDS) dans le département de Bounkiling. Sa présence a particulièrement retenu l’attention au regard de son influence politique dans cette localité.

Au cours de l’audience, les membres de l’association ont réaffirmé leur volonté d’accompagner le projet politique porté par le Président Bassirou Diomaye Faye. Ils ont également exprimé leur confiance envers le ministre Yankoba Diémé, qu’ils considèrent comme leur principal interlocuteur dans cette nouvelle démarche.

Réagissant à cette annonce, le ministre des Forces armées s’est félicité de cette adhésion qu’il a qualifiée de « forte » et de « responsable ». Il a assuré les anciens sénateurs de sa disponibilité à les accompagner dans leur engagement, tout en soulignant que ce ralliement participe au renforcement de la dynamique de rassemblement autour du projet porté par le chef de l’État.