Grève de la faim de Guy Marius et Cie : Comment Me Moussa Sarr leur a fait entendre raison…

Le moins que l’on puisse dire est que faire arrêter la grève de la faim à Guy Marius Sagna et Cie n’a pas été un simple jeu d’enfants. En effet, selon les informations du quotidien SourceA, c’est depuis vendredi passé que Me Moussa Sarr, après avoir reçu le mandat des cinq Organisations et des familles des détenus, a entrepris, dans la plus grande discrétion, les négociations avec les désormais ex-grévistes, pour les convaincre à surseoir à leur diète.

D’ailleurs, ce n’est hier que la robe noire a, finalement, décroché l’accord final auprès de Guy et Cie. Pour autant, si les six sont dans une extrême fragilité, la situation demeure très préoccupante pour les malades Malick Biaye et Pape Abdoulaye Touré, qui a piqué deux crises, il y a quelques jours.