Grève : Les syndicats de la santé ne parlent pas le même langage

Au sortir de la rencontre État-syndicats-patronat, jeudi 27 février au Grand Théâtre, le Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (Sames) a levé son mot d’ordre de grève. Le Bureau exécutif national (Ben) prend ainsi «acte de cette volonté manifeste de l’autorité à accompagner les organisations syndicales avec un dialogue sincère et régulier autour des revendications pour un pacte de stabilité sociale durable», renseigne un communiqué du Sames.

On aurait pu dès lors penser que la rencontre présidée par le Premier ministre, Ousmane Sonko, a porté ses fruits, du moins du côté des syndicats du secteur de la santé. Mais il y a un bémol : la Fédération des syndicats de la santé (F2S) rame à contre-courant. Dans un communiqué repris par L’Observateur, elle annonce une grève générale les 13 et 14 mars ainsi qu’une marche le 25. «Elle prévient que d’autres actions pourraient être envisagées jusqu’au boycott total des activités et programmes de santé», relaye le quotidien du Groupe futurs médias.

La F2S s’est raidie ainsi pour dénoncer «des groupes de lobbies extrêmement dangereux qui continuent encore à anéantir ou annihiler la volonté de l’État et des partenaires sociaux d’apaiser le climat social pour sauver ce pays de la situation extrêmement difficile», renseigne le journal, reprenant le communiqué.

La F2S dénonce précisément la gestion des invitations de la rencontre du Grand Théâtre. «La Fédération, qui compte 11 organisations du secteur de la santé et de l’action sociale, n’a reçu que trois invitations, alors que des syndicats d’un seul corps ont reçu plus de cartes que toute la fédération réunie», pointe la même source. Qui dénonce en outre que ses revendications n’aient pas été intégrées dans le document de synthèse de la rencontre et qu’elle ait été privée de parole.