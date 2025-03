Louga : Un marchant ambulant abuse d’une déficiente mentale

Ibrahima Faye, Marchand Ambulant de son état a été inculpé pour tentative de viol sur une personne vulnérable en raison de son état de santé. Jugé par la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Louga, le sieur Faye a été condamné à Trois ans de prison ferme.

Le jour des faits, la maman se rappelle avoir retrouvé sa fille, atteinte de trisomie, en pleurs. Dans la main, elle tenait sa petite culotte réduite en lambeaux. Devant la kyrielle de questions, la supposée victime finira par lâcher le nom de son agresseur. Celui qui l’a réduit à cet état, serait un marchand ambulant. L’homme l’aurait agressée sexuellement à deux reprises, témoigne la mère. Une première fois dans la chambre du grand frère, la seconde fois encore dans la maison, sauf que cette fois-là, il n’a réussi qu’à lui déchirer sa culotte avant que la jeune fille ne lui oppose une farouche résistance.

C’est elle d’ailleurs qui finit par alerter le voisinage. Un voisin aurait alors suivi les traces de pas au sol et serait directement tombé sur le supposé coupable. Devant la vindicte populaire, le marchand ambulant est mis à l’abri au domicile du chef de quartier, avant de se faire embarquer par la police, puis envoyer en prison par le parquet de Louga. A la barre, aussi bien la fille (détentrice d’un certificat médical attestant une défloraison ancienne de l’hymen) que la mère ont confirmé leurs accusations. «Il m’a surprise dans la cour de la maison pendant que je nettoyais les toilettes. Il m’a entraînée dans la salle bain pour me violer», témoignera-t-elle.

De son côté, le prévenu s’est enfermé dans ses dénégations. «Je n’ai pas violé cette fille, elle m’accuse à tort. Ces femmes veulent salir ma réputation», a-t-il répété dans des ses propos repris par Pressafrik. Et de manière logique, il s’est lancé dans l’entreprise de démonter la version de ses accusatrices. «Certes, je me rendais dans cette maison pour y vendre des tissus, mais je n’ai jamais songé à coucher avec cette fille. J’ai eu une altercation avec ses sœurs qui m’ont chassé de la maison et depuis lors, je ne fréquente plus cette maison.»

Même si le parquet a condamné l’attitude du marchand ambulant et requis 15 ans de réclusion criminelle, la Chambre criminelle a préféré suivre la plaidoirie de l’avocat de la défense qui a demandé la requalification des faits en attentant à la pudeur avec violence. Le prévenu a été condamné à trois ans ferme.