Le jeûne, un décret pour atteindre la justice (Par Imam Makhtar Kanté)

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٨٣

Ô croyants ! On vous a prescrit le jeûne (aṣ-Ṣiyām) comme on l’a prescrit à ceux d’avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété (Coran, 2, 183).

Ce verset établit un lien entre le jeûne et la Taqwâ (la crainte révérencielle). A notre sens, le jeûne qui est acte d’abstinence est une méthode d’éducation par le truchement de laquelle, nous apprenons à désobéir aux sollicitations de notre âme charnelle.

En d’autres termes, plus nous subissons l’emprise carcérale de nos passions, envies et penchants, plus nous devons craindre de verser dans ce qui déplaît à Allah (SWT), et par conséquent, de nous exposer à Son courroux.

C’est ainsi qu’il fait partie du génie ou de la beauté de l’islam, d’inviter à la pratique du jeûne lequel est un apprentissage de la vraie et authentique liberté. Dans ce sens, il est justifié de parler du jeûne du mois de Ramadan, quelques heures dans la journée et un mois sur les 12 lunaires comme d’un vrai et authentique Humanisme.

Car, aimer l’homme, c’est lui indiquer la voie qui lui permet de se libérer des servitudes du corps, de la consommation, des fausses divinités, afin d’être maître et possesseur non pas de la nature ou des autres mais de lui-même.

A notre sens, le jeûne nous invite à refuser d’adopter un mode de production et de consommation paradoxalement appelé civilisation alors qu’il menace ce qui fait l’habitabilité de la Terre par les humains et les autres formes de vie.

Le jeûne nous invite aussi à refuser d’obéir aux fausses promesses de l’homme augmenté via la robotisation et la relégation de l’humain dans ce qui le fait et le distingue irréductiblement du non humain, à savoir la conscience et le libre arbitre.

En nous invitant à la pratique du jeûne, le Coran nous montre la voie du salut : libérer notre esprit des contraintes de la biologie ainsi que de l’idolâtrie du combien, du toujours plus de croissance et de la performance quantitative, pour pourvoir distinguer le bien du mal et le faux du vrai. N’est-ce pas cela la vraie intelligence ? Ou faut-il se laisser asservir par la soi-disant intelligence artificielle qui n’a pas d’âme. Qui disait « Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » ? Pour nous, le jeûne enseigné par le Coran est un remède à la ruine de l’âme.

Par Imam Makhtar Kanté