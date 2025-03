Emprisonnement de Farba : L’adjoint maire des Agnam accuse Sonko et…

Le député et maire des Agnam, Farba Ngom, est détenu à la prison de Reubeuss depuis le 27 février dernier. Son adjoint, Abdou Aziz Diop, dénonce un règlement de comptes politique et pointe du doigt les autorités, en particulier le Premier ministre. « L’honorable député est un homme digne et courageux. Avant son incarcération, il a exhorté ses proches et les populations à rester sereins et tournés vers l’avenir. Quant à lui, il affrontera la situation avec dignité », a-t-il déclaré sur Iradio.

Il accuse Ousmane Sonko d’être à l’origine de cette détention et affirme que le placement sous mandat de dépôt du député repose sur une base illégale, comme l’ont souligné ses avocats. Abdou Aziz Diop alerte sur l’état de santé de Farba Ngom et interpelle l’opinion publique nationale et internationale. « Nous veillerons sur lui. Tout ce qui lui arrivera engagera la responsabilité d’Ousmane Sonko et des juges », a-t-il averti dans des propos repris par Pressafrik.

Pour rappel, Farba Ngom a été envoyé en prison le jeudi 27 février lors de sa deuxième audition devant le collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre de l’affaire portant sur des transactions suspectes estimées à 125 milliards de FCFA révélée par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).