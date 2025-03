Le LDR Yeesal de Fada doute du rapport de la Cour des comptes

Le rapport de la Cour des comptes sur les finances publiques continue de faire jaser. Il en est ainsi du Bureau politique des Libéraux Démocrates Réformateurs LDR YEESAL qui marque tout son étonnement relativement á la procédure et aux conclusions auxquelles il a abouti. Les camarades de Modou Diagne Fada relèvent la contradiction notoire de la cour des comptes qui après avoir elle-même certifié les exercices de 2019 à 2022 et donné quitus à l’Assemblée nationale pour le vote de la loi de règlement, renie ses propres convictions. « De ce point de vue, ledit document pose un problème de crédibilité », estime le Bureau politique dans un communiqué repris par Le Témoin dans son édition de lundi.

Et de poursuivre : « La singularité de ce rapport démontre qu’il n’est autre qu’une pâle copie de l’audit unilatéral commandité par le gouvernement pour la même période dans le but de discréditer l’ancien régime. Sinon comment comprendre qu’il ait été soustrait à l’appréciation des personnes dont la gestion a été incriminée ? Comment comprendre que ce curieux rapport ne fasse état d’aucun fait de détournement ni de falsification même si on nous annonce d’éventuelles poursuites ? Autant de contradictions flagrantes forcent à croire que cette publication obéit à la volonté malsaine d’un Etat esseulé en quête permanente de prétextes et d’excuses pour masquer son incompétence à tenir ses promesses électorales et ses engagements de campagne ».