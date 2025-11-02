Guédiawaye : un chauffeur Yango arrêté pour complicité présumée dans un vol à main armée

La Sûreté urbaine de Guédiawaye a procédé à l’arrestation d’un chauffeur de la plateforme Yango, soupçonné de mise en danger de la vie d’autrui et de complicité de vol de nuit avec arme blanche.

Les faits remontent au 18 octobre 2025, aux environs de 20 heures, lorsque la victime a commandé un taxi via l’application Yango. Le trajet a pris une tournure inquiétante lorsque le chauffeur a dévié de l’itinéraire prévu pour s’enfoncer dans une ruelle sombre et sablonneuse, au cœur de la forêt de Keur Massar.

Selon le récit de la victime, le conducteur a verrouillé les portières avant de se présenter comme un « bandit », tandis qu’un complice armé d’une machette surgissait pour dérober un iPhone 13. Le chauffeur, loin d’intervenir, serait resté passif avant de se faire passer pour un gendarme, exhibant même une paire de menottes.

Après l’agression, il aurait abandonné la victime sans alerter ni la police ni la société Yango. Fait troublant, le suspect a ensuite contacté à plusieurs reprises la victime, d’abord avec des propos incohérents, puis en réclamant les identifiants iCloud et le numéro de série du téléphone volé.

Interrogé, le chauffeur nie toute complicité. Il reconnaît avoir dévié du trajet et s’être présenté comme un « bandit » ou un « gendarme », mais affirme qu’il s’agissait d’une « plaisanterie ». Il soutient également avoir tenté de s’interposer en frappant l’agresseur.

Une fouille du véhicule a permis de découvrir une paire de menottes et un blouson militaire camouflé. Le suspect a été placé en garde à vue, et l’enquête se poursuit sous la supervision du parquet de Pikine-Guédiawaye.