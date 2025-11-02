Kédougou : Deux cas humains de fièvre de la Vallée du Rift confirmés

La fièvre de la Vallée du Rift refait surface dans la région de Kédougou. Deux cas humains viennent d’être confirmés par les autorités sanitaires, à Bantaco (district de Kédougou) et à Salémata.

Selon les informations recueillies par nos confrères de Seneweb, il s’agit de cas isolés ne nécessitant pas d’hospitalisation. Le patient de Salémata serait un éleveur, ce qui fait craindre une possible transmission liée au contact avec des animaux infectés, principale voie de contamination de cette maladie virale.

Les deux cas ont été officiellement confirmés hier. Aussitôt, les équipes médicales des districts sanitaires de Kédougou et de Salémata se sont mobilisées pour lancer des enquêtes épidémiologiques sur le terrain et organiser la riposte.

Des équipes mixtes composées de techniciens de la santé humaine et animale sillonnent les localités concernées pour identifier d’éventuels cas supplémentaires et renforcer la sensibilisation. Objectif : contenir la propagation du virus et protéger les populations.

La fièvre de la Vallée du Rift (FVR) est une maladie virale transmise à l’homme par les piqûres de moustiques infectés ou par le contact avec des animaux malades. Elle touche particulièrement les zones d’élevage et peut provoquer des pertes économiques importantes dans les cheptels.

Les autorités sanitaires appellent les populations à la prudence et à signaler sans délai tout cas suspect aux structures de santé. Elles recommandent également d’éviter tout contact direct avec des animaux malades ou morts et d’utiliser des moyens de protection contre les moustiques.