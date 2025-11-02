Une femme abattue devant son domicile…la compagne de son ex retrouvée morte

Les faits se sont déroulés vendredi dans les parties communes d’un immeuble impasse de la Minoterie à Calais, dans le Pas-de-Calais.

Vers 14H30, une femme de 39 ans se trouvait près du pas de la porte de son appartement lorsqu’elle a été tuée par balles.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater son décès.

Des témoins ont aperçu une personne aux cheveux longs, visage couvert, fuir la scène.

Très rapidement, l’autrice a été identifiée : il s’agirait de la compagne actuelle de l’ex-compagnon de la victime

La meurtrière présumée a été retrouvée morte dans sa voiture garée sur un parking de Calais. Elle s’est suicidée avec une arme de gros calibre.

Elle a laissé un courrier dans lequel elle a reconnu avoir tiré sur la victime.

Source : F D