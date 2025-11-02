Déguisé pour Halloween…un étudiant de 19 ans disparaît

Cet étudiant de 19 ans a disparu dans la nuit de jeudi à vendredi à Lyon.

Flynn Ganneval a d’abord passé la soirée avec des amis dans un appartement.

Puis ils sont sortis pour se rendre à une fête d’Halloween organisée dans une boîte de nuit du quartier de la Confluence.

Déguisé pour Halloween, l’étudiant à EM Lyon se trouvait à la file d’attente devant la discothèque avec ses amis lorsque, entre 00h45 et 1h00 du matin, il s’est éclipsé pour aller uriner près de la Saône… sans jamais revenir.

« Nous faisons la queue pour entrer et il a voulu aller uriner plus loin. J’ai insisté pour l’accompagner car il était ivre mais il n’a pas voulu » confie à actu Lyon une amie qui était également en costume d’Halloween.

Inquiet de ne plus avoir de nouvelles, « on est allé à notre école pour les prévenir qui nous a demandé d’aller au commissariat », poursuit la jeune femme.

Une enquête pour disparition inquiétante est en cours, des plongeurs auraient été mobilisés dans la Saône pour tenter de retrouver le jeune homme.

Flynn Ganneval a les yeux marron et portait un jean large, des Adidas marron et un veste marron au moment de sa disparition. De carrure robuste, il mesure environ 1m75.

