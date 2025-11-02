Soudan : Abu Lulu, tueur de masse à El-Fasher, arrêté ! 

Les Forces de soutien rapide (FSR), groupe paramilitaire soudanais, ont annoncé vendredi l’arrestation de plusieurs de leurs combattants, dont le tristement célèbre Abou Loulou, accusés d’exactions lors de la prise d’El-Facher, capitale du Darfour-Nord. Cette annonce intervient alors que l’ONU réclame des enquêtes « rapides et transparentes » sur les atrocités commises dans la ville.

Après dix-huit mois de siège, les FSR ont conquis dimanche El-Facher, dernière grande ville du Darfour encore tenue par l’armée. Depuis, les récits de massacres et de violences contre les civils se multiplient.

Dans un communiqué, les FSR affirment avoir agi « conformément aux ordres de la hiérarchie et dans le respect de la loi et de la discipline en temps de guerre ». Parmi les personnes arrêtées figure Abou Loulou, identifié par l’AFP comme l’auteur de plusieurs vidéos le montrant en train d’exécuter des personnes non armées. Sur l’une d’elles, diffusée sur son compte TikTok, il tire sur plusieurs civils, tandis qu’une autre le montre posant devant des cadavres. Les FSR ont ensuite publié une vidéo où Abou Loulou apparaît en détention dans une prison du Darfour, précisant qu’il sera jugé.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses vidéos continuent de circuler, montrant des hommes en uniforme des FSR perpétrant des exécutions sommaires. Le groupe paramilitaire soutient que certaines ont été « fabriquées » par des médias proches de l’armée. Mais plusieurs témoins confirment l’authenticité de certaines scènes. La poétesse soudanaise Emtithal Mahmoud, originaire d’El-Facher, dit avoir reconnu sa cousine parmi les victimes : « Dans la vidéo partagée par ses assassins, on voit son corps au sol. L’un des FSR lui dit : “Lève-toi si tu peux.” Ils se moquent d’elle même après sa mort. »

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a dénoncé des « témoignages effroyables » faisant état d’exécutions sommaires, de viols, de massacres, de pillages et de déplacements forcés. Il exige des enquêtes indépendantes et approfondies. De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a confirmé la mort d’au moins 460 personnes dans une maternité d’El-Facher. Entre dimanche et mercredi, plus de 62 000 civils ont fui la ville, tandis que des dizaines de milliers d’autres y sont toujours piégés.

Des organisations humanitaires redoutent un nettoyage ethnique, semblable à celui perpétré au début des années 2000 par les milices arabes Janjawids, ancêtres des FSR. Le Humanitarian Research Lab de l’Université Yale évoque même « un processus systématique et intentionnel de nettoyage ethnique ».

Après plus de deux ans de guerre, l’armée du général Abdel Fattah al-Burhane contrôle toujours le nord et l’est du pays, tandis que les FSR dominent désormais tout le Darfour. Dans la région du Kordofan, les combats se poursuivent, provoquant de nouvelles vagues de déplacement : 35 000 personnes ont fui ces derniers jours, selon l’ONU.

Les pourparlers de paix, soutenus par les États-Unis, l’Égypte, les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, restent au point mort. Le conflit, qui fait craindre une nouvelle division du pays, s’inscrit dans un jeu d’alliances régionales : les Émirats arabes unis sont accusés d’armer les FSR, tandis que l’armée bénéficie de l’appui de l’Égypte, de l’Arabie saoudite, de l’Iran et de la Turquie — tous niant toute implication directe.

Selon l’ONU, la chute d’El-Facher et les exactions commises marquent une nouvelle escalade dans une guerre qui a déjà fait des milliers de morts et déplacé des millions de Soudanais.