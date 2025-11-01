Traqué par la police…il saute d’une moto avec un kilo de chanvre indien

Une scène digne d’un film d’action s’est déroulée dans la soirée du 31 octobre 2025, vers 21 heures, au rond-point Keur Ndiaye Lo, à la sortie 10 de l’autoroute à péage. Dans le cadre de la sécurisation des personnes et des biens, les éléments du corps urbain du commissariat d’arrondissement de Rufisque-Est, postés au check-point de la zone, ont procédé à l’arrestation d’un individu pour offre et cession de chanvre indien.

Selon les premiers éléments de l’enquête, les policiers ont remarqué deux individus sur une moto Jakarta dont le comportement paraissait suspect. À la vue du dispositif de sécurité, le conducteur, visiblement paniqué, a brusquement accéléré pour échapper au contrôle.

C’est à ce moment que le passager, identifié plus tard comme A. Fall, né en 1988 et domicilié à Kounoune, a sauté de la moto avant de jeter un sachet en plastique qu’il tenait à la main. Les policiers, alertés, ont immédiatement récupéré le sachet et ont interpellé l’homme. La vérification sur place a révélé que le sac contenait un kilogramme de chanvre indien selon des sources de Seneweb.

Pendant ce temps, le conducteur de la moto a réussi à prendre la fuite, se fondant dans l’obscurité. Le suspect interpellé a été conduit au commissariat de Rufisque-Est pour les besoins de l’enquête.

Lors de son audition, A. Fall a nié toute implication, soutenant que la drogue appartenait à son compagnon en cavale. Malgré ses dénégations, le produit prohibé a été saisi et consigné au service compétent.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien, tandis que le parquet a été informé. Une enquête est en cours pour retrouver le second individu ayant pris la fuite.

Source : Seneweb