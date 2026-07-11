Guinée-Bissau : Domingos Simões Pereira incarcéré par la justice militaire

Le principal opposant bissau-guinéen, Domingos Simões Pereira, a été placé en détention vendredi 10 juillet par un tribunal militaire, à l’issue d’une nouvelle audition dans le cadre d’une enquête sur des tentatives présumées de coup d’État et des délits économiques. Ses avocats dénoncent une procédure « hors cadre légal » et un acharnement politique visant à l’écarter de la présidentielle prévue le 6 décembre.

Escorté par la police depuis son domicile, le leader du PAIGC a été conduit devant le juge militaire qui a immédiatement ordonné son incarcération. Selon une source sécuritaire, « tout s’est joué en quelques minutes ». Il a ensuite été transféré vers une prison de la capitale. Ses avocats, qui affirment ne pas avoir été informés de la comparution, ont boycotté l’audience.

Déjà arrêté lors du coup d’État du 26 novembre 2025, qui a porté le général Horta N’Tam au pouvoir, Domingos Simões Pereira avait été libéré en janvier mais placé en résidence surveillée. La justice militaire l’accuse d’avoir participé à deux tentatives de putsch, en 2023 et en octobre 2025, ainsi que d’être impliqué dans des affaires économiques jugées frauduleuses.

La Guinée-Bissau, dirigée par une junte militaire depuis novembre dernier, reste marquée par une longue histoire de coups d’État et de crises institutionnelles. Le PAIGC, parti historique de l’indépendance, est désormais relégué dans l’opposition. Pour ses partisans, l’incarcération de Pereira illustre une stratégie visant à neutraliser toute alternative politique avant l’échéance électorale de décembre.