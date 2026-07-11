Kébémer : Neuf personnes interpellées pour proxénétisme et de prostitution clandestine

Le Commissariat urbain de Kébémer a annoncé l’interpellation, le 9 juillet 2026, de neuf personnes dans le cadre d’une enquête portant sur des faits présumés de proxénétisme, d’incitation à la débauche, de racolage et de séjour irrégulier.

Selon les informations communiquées par les services de police, l’enquête a été ouverte à la suite de plusieurs dénonciations anonymes émanant d’habitants des quartiers Diamaguène et Cité Niakh. Les signalements faisaient état d’une concession, attenante à un débit de boissons et majoritairement occupée par des ressortissants étrangers, qui aurait été transformée en maison close.

Les plaignants soutenaient également que des activités de prostitution y étaient organisées et que certains clients y consommaient des produits stupéfiants. D’après les enquêteurs, le gérant du bar est soupçonné d’avoir facilité ces activités en mettant à la disposition de la clientèle des travailleuses du sexe ainsi qu’un espace destiné à leurs rencontres.

À la suite de ces renseignements, la Brigade de recherches du Commissariat urbain de Kébémer a été chargée de mener les investigations. Une opération ciblée a permis l’interpellation de neuf personnes.

Lors de cette intervention, trois individus ont été appréhendés dans une maison située à l’intérieur de l’enceinte du bar. Parmi eux figurent le vigile, présenté par les enquêteurs comme assurant également la gestion de fait de l’établissement, ainsi que la caissière, tous deux poursuivis pour des faits présumés de proxénétisme et d’incitation à la débauche.

Les investigations se sont ensuite poursuivies et ont conduit les policiers jusqu’à une seconde maison située au quartier Cité Niakh. Selon la police, l’immeuble était occupé par plusieurs femmes soupçonnées d’exercer la prostitution clandestine et de fréquenter régulièrement le bar visé par l’enquête.

Les personnes interpellées font également l’objet de vérifications concernant leur situation administrative sur le territoire national, certains suspects étant poursuivis pour séjour irrégulier.

La procédure judiciaire est en cours et les mis en cause devraient être présentés devant les autorités judiciaires compétentes. À ce stade, ils demeurent présumés innocents jusqu’à ce qu’une décision de justice définitive établisse leur responsabilité.