Hadjibou Soumaré s’adresse à Ouattara et Bédié de la Côte d’ivoire

A Son Excellence le Président

Alassane Ouattara

et à Son Excellence Henri Konan BEDIE

Monsieur le Président Ouattara,

Monsieur le Président BEDIÉ,

Avec ce que vous venez de faire, en vous rencontrant pour discuter des problèmes de la Côte d’Ivoire avec respect et mesure, compte tenu de vos responsabilités antérieures et celles d’aujourd’hui, vous venez de donner une grande leçon d’humilité aux GÉNÉRATIONS PRÉSENTES ET FUTURES d’hommes politiques de notre sous-région CEDEAO et de notre CONTINENT en général.

Le jour est bien choisi, avec tous les espoirs qui annoncent des lendemains meilleurs dans la lutte contre la pandémie qui a secoué l’humanité depuis presque une année.

Les Autorités de la CEDEAO et toutes les classes de collaborateurs comprises, ont toujours œuvré pour ce jour, pour le message que cette rencontre pouvait transmettre aux plus de 350 millions d’habitants de cet espace.

En acceptant d’échanger, j’en suis sûr, vous continuerez de donner de votre personne, pour lever les incompréhensions inhérentes à toute action politique. C’est pourquoi, je vous encourage à persévérer dans votre démarche, mais à aller très vite dans la prise de décision pour épargner des vies humaines et l’éventuelle fracture dans la société Ivoirienne, qui ne fera que l’affaire des ennemies de notre beau pays la Côte d’ Ivoire.

Je dirais le plus humblement, VOUS NOUS AVIEZ PROMIS VOUS AVEZ FAIT.

Je suis celui qui se réjouit le plus personnellement de votre attitude hautement appréciée de manière quasi unanime au sein de notre Union, car cela ne me surprend guère de votre part, parce que vous connaissant intimement. Cette constance des actes d’ouverture et de dignité est la marque des grands hommes d’Etat.

Que Dieu continue de vous guider pour le plus grand bien des femmes et des jeunes de Côte d’Ivoire et de notre chère Afrique en général.

Fait à Dakar le 12 – 11 – 2020

Cheikhe Hadjibou SOUMARÉ

Ancien Premier Ministre du Sénégal

Ancien Président de la Commission de l’UEMOA

Chef de la mission d’observation de la CEDEAO au titre des Élections Présidentielles du 28 octobre au 3 novembre 2020 de la Côte d’Ivoire.