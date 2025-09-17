Hajj 2026 : les pré-inscriptions démarrent le 1er octobre

Les pré-inscriptions pour l’édition 2026 du Hajj démarrent le premier octobre prochain, annonce la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’islam.

“La Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’islam informe le public du démarrage des pré-inscriptions pour l’édition 2026 du Hajj, le mercredi 1er octobre 2025”, indique-t-elle dans un communiqué en date du 11 septembre, rendu public ce mercredi.

D’après le texte, ”les pré-inscriptions sont ouvertes auprès des agences de la Banque islamique du Sénégal (BIS) sur l’ensemble du territoire national”.

En attendant la publication officielle du package officiel 2026, deux possibilités de versements sont offertes aux candidats au Hajj, selon la Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’islam.

Ces derniers peuvent soit effectuer un versement global de quatre millions trois cent mille (4 300 000) francs CFA, soit procéder aux versements en deux tranches de deux millions trois cent mille francs CFA et deux millions francs CFA, précise le communiqué.

Source : APS