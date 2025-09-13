Haute Cour de justice : Mansour Faye auditionné ce lundi

L’ancien ministre Mansour Faye sera entendu ce lundi à midi par la commission d’instruction de la Haute Cour de justice, selon des informations de Les Échos. Cette audition intervient après quatre mois de détention préventive.

Inculpé depuis le 26 mai, l’ancien dignitaire est poursuivi pour détournement de deniers publics, escroquerie, corruption, concussion, blanchiment de capitaux et prise illégale d’intérêt.

Les accusations concernent une affaire de surfacturation présumée sur une commande de riz effectuée durant la pandémie de Covid-19. Le dossier, jugé sensible, aurait occasionné un préjudice estimé à 2,7 milliards de francs CFA pour l’État.