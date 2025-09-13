Les souverainetés au cœur de la Vision Sénégal 2050 : temps, patience et patriotisme pour un développement endogène

Le Sénégal se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins. La Vision 2050 ambitionne de bâtir un développement endogène, fondé sur nos propres ressources et notre capacité d’action. Pour y parvenir, deux atouts s’imposent : le temps et la patience. Mais ils doivent être accompagnés d’un patriotisme concret, traduisant notre volonté collective de « croire en nous-mêmes ».

La souveraineté, dans toutes ses dimensions, constitue la clé de ce projet national. Elle appelle des sacrifices, mais surtout des réformes profondes dans quatre secteurs essentiels : la politique, l’économie, l’alimentation et l’industrie.

La souveraineté politique repose sur le respect de nos institutions et la capacité de l’État à faire appliquer ses lois sans ingérence extérieure. Les épisodes récents autour du calendrier électoral de 2024 ont rappelé l’importance d’un Conseil constitutionnel vigilant, garant de la démocratie. Toutefois, des limites persistent : faiblesse de la communication gouvernementale, perception d’un « deux poids, deux mesures » sur la liberté d’expression, ou encore dialogues nationaux peu inclusifs. La consolidation de la souveraineté politique exige transparence, équité et une meilleure articulation entre législatif et exécutif.

La souveraineté économique demeure un défi majeur. Depuis l’alternance de 2024, le gouvernement affirme son refus de dépendre des institutions financières internationales. Mais cette orientation ne pourra réussir qu’en appuyant durablement le secteur privé national, véritable moteur de croissance et d’emploi. Sans champions locaux capables de rivaliser avec les multinationales, le pays risque de retomber dans une croissance extravertie. Des réformes fiscales concertées, le règlement des dettes accumulées et un soutien ciblé aux entreprises sont des impératifs pour atteindre l’ambition de 2050.

La souveraineté alimentaire est à portée de main, grâce à l’engagement accru du ministère de l’Agriculture, au dynamisme des producteurs et à l’appui des chercheurs. Les progrès réalisés sur certaines filières (pomme de terre, oignon, banane, maraîchage) sont encourageants. Mais l’autosuffisance en riz reste le maillon faible. Terre, eau et semences existent : il reste à redéployer efficacement les sociétés publiques et à investir massivement pour réduire les importations.

Enfin, la souveraineté industrielle appelle une véritable renaissance. Les programmes d’ajustement structurel des années 1980-1990 ont fragilisé nos industries, entraînant fermetures d’usines et chômage massif. Relancer une base industrielle solide, adossée à l’agriculture et au savoir-faire local, est une condition pour réduire la dépendance aux importations, créer des emplois et renforcer notre autonomie stratégique.

La Vision Sénégal 2050 nous invite à revisiter notre histoire pour construire l’avenir. Elle impose de conjuguer lucidité et ambition, esprit critique et responsabilité collective. Car la souveraineté n’est pas un slogan : elle est un projet exigeant, qui demande patience, persévérance et surtout la confiance en nos propres capacités.

Mamadou DIALLO,

Poulo Diéry