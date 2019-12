Henri Camara : « Le staff des Lions ne m’intéresse pas… »

Annoncé entraîneur des attaquants au sein de la Tanière, Henri Camara dément et souligne ne pas être intéressé par ce soit disant poste : « Ce sont juste des rumeurs. Et, franchement, ça ne m’intéresse pas. Si la Fédération venait à me proposer ce poste, je vais le décliner, puisque je ne suis pas du tout intéressé ».

Toutefois, Camara annonce, dans la foulée, qu’il a décidé de mettre fin à sa carrière de footballeur. « Là, je suis tranquille dans mon coin et j’essaie de faire mon business convenablement. Je me suis éloigné du football et je ne suis pas prêt de revenir », dit-il dans un entretien accordé au quotidien Record.