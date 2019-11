Hôpital Abass Ndao : Famara Diedhiou apporte un nouveau souffle à la Pédiatrie

Famara Diedhiou auteur du triplet lors du match de qualification de la Coupe d’Afrique des Nations qui opposait le Sénégal à l’Eswatini était ce mardi à la pédiatrie de l’hôpital Abass Ndao de Dakar pour une cérémonie de donations de deux seringues électriques et un scoop moniteur.

« C’est une visite qui m’a vraiment touché car j’ai vu aujourd’hui quelque chose que je n’ai jamais vu. A partir d’aujourd’hui on fera tout notre possible pour répondre aux sollicitations des Sénégalais », a-t-il confié au terme de la cérémonie de remise.

« En dehors du foot, on doit agir positivement sur les populations à chaque fois qu’ils ont besoin de nous. Et ça c’est un geste que tout le monde peut faire et surtout quand on a les moyens », a soutenu le sociétaire de Bristol City.

Par ailleurs, il invite tous ses coéquipiers de l’équipe nationale de venir s’investir dans le social.