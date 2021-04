Hôpitaux démunis…Abdoulaye Diouf Sarr est-il innocent ?

Si l’état cherche des coupables pour l’incendie de l’Hôpital Magatte Lô de Linguère, alors qui est responsable de ces dysfonctionnements dans les hôpitaux. Et le ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Abdoulaye Diouf Sarr dira encore qu’il n’y est pour rien…

Selon nos confères du Témoin, les hôpitaux souffrent : « Pas de respirateur pour anesthésie. Pas de machines à laver. Des malades qui se couchent sur des draps infectés parce que mal nettoyés. Un manque notoire de médecin-réanimateur. Et ce n’est pas tout. Un seul gynécologue, un seul cardiologue et un seul pédiatre pour un hôpital de niveau II. Si ce n’est pas du chahut, ça y ressemble beaucoup. Un hôpital ? Il faudrait plutôt dire un mouroir. » Pendant ce temps, ils cherchent des coupables à Linguère alors qu’ils sont les seuls fautifs.

De vrais plaisantins comme le ministre Abdoulaye Diouf Sarr et ses services qui se dédouanent complètement. et quand des bébés meurent, le ministre Diouf Sarr ne se sent nullement concernés et indexe un pauvre directeur d’hôpital.