Huawei Sénégal accompagne huit (8) talents africains en cinématographie

Le mardi 17 mai s’est tenue au sein de Huawei Sénégal une cérémonie de remise des smartphones destinés aux huit jeunes talents africains sélectionnés en cinématographie. La cérémonie a eu lieu en présence de Madame Tacko Dieye, chargée de la communication auprès du ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications (MENT), Monsieur Cédric Yang, directeur général adjoint en charge des relations publiques de Huawei Sénégal, ainsi que Madame Fatoumata Bathily, représentante des 8 bénéficiaires.

Huawei Sénégal a offert des smartphones aux huit jeunes talents sélectionnés, avec pour objectif de les accompagner dans le cadre du Programme « Talentueuses Caméras d’Afrique » du Pavillon africain, au Festival de Cannes. Organisé par l’Agence Culturelle Africaine (CAC) sous la tutelle du ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications et du ministère de la culture du Sénégal, en partenariat avec Huawei et d’autres entreprises sénégalaises, « Talentueuses Caméras d’Afrique » est un programme de formation en cinématographie destiné aux jeunes réalisatrices et réalisateurs africains à l’occasion du Pavillon africain au Festival de Cannes 2022.

Monsieur Cédric Yang a ouvert la cérémonie en manifestant un fort intérêt dans l’accompagnement de la jeunesse : « Chez Huawei, nous sommes convaincus que l’avenir du Sénégal et de l’Afrique ne pourra advenir que par le renforcement de l’employabilité des jeunes, en s’orientant vers des filières adaptées aux besoins du marché du travail et vers les métiers d’avenir. En ce sens, il s’agit d’un honneur pour nous de répondre à la sollicitation du ministère de l’Économie Numérique pour accompagner ces jeunes talents au Festival de Cannes. »

Madame Tacko Dieye, chargée de la communication auprès du ministère de l’Économie Numérique et des Télécommunications, s’est quant à elle exprimée sur l’importance de la culture au Sénégal. « La culture étant un maillon important de notre identité locale, il est très important de la valoriser ». Selon elle, le partenariat est un « symbole de la transversalité du numérique ». Au nom du ministre Yankhoba Diattara, Madame Dieye a également tenu à saluer Huawei pour son accompagnement et son soutien en faveur de cette initiative, avant de souhaiter aux lauréats « un franc succès dans le cadre de ce festival ».

Madame Fatoumata Bathily, représentante des 8 bénéficiaires, a présenté son projet de court métrage portant sur l’immigration « Tajabone » et réalisé dans le cadre du projet de la formation, tout en remerciant le ministère et Huawei pour leur accompagnement sans faille.