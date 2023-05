Hué et humilié…Pape Djibril Fall fait la leçon aux membre de Pastef

Il a été hué vendredi 12 mai, lors du grand rassemblement du F24, une organisation regroupant plus de 170 mouvements et partis politiques et dont il est membre. Pape Djibril Fall a profité de l’occasion ce jeudi pour sermonner les militants du Pastef qui l’ont hué. « Il y a des gens qui sont du parti Pastef, ils ont soutenu des propos incapables qu’on ne veut plus entendre parler. Je l’ai les entendus dire ‘nous soutenons Ousmane (Sonko) parce que nous sommes « Joola»’. Je leur ai dit qu’ils sont trompés parce que se vanter de son ethnie n’existe pas dans la culture sénégalaise », a dit M. Fall, lors d’un point de presse ce jeudi.

Qui poursuit : « Se vanter de son ethnie, n’a pas de place au Sénégal. Je leur ai qu’ils se sont trompés parce que parmi les gens qui nous soutiennent, il y a beaucoup de Joola. Des Joola, manding, socé sont nombreux dans notre parti Les Serviteurs. C’est pourquoi je leur demande d’arrêter cela, car ça n’a pas de place au Sénégal », a insisté le député qui n’a pas manqué de rappeler que des membres de sa famille sont originaires du sud.

Pour lui, le président Macky Sall a une part de responsabilité dans la tenue de tels propos. « On a vu Macky Sall laisser ses proches dire que Fouta (le nord du Sénégal, où se trouvent les origines de Macky) c’est son titre foncier. Il n’a rien dit. Aucun homme politique ne dispose d’un titre foncier au Sénégal », a clarifié le candidat déclaré à la présidentielle de 2024, appelant à éviter de tels propos dans la politique.