Morts dans les manifs : Pape Djibril Fall sermonne Ousmane Sonko

Le président du mouvement les Serviteurs, Pape Djibril Fall, a tenu un point de presse pour se prononcer sur la situation actuelle du pays. Il a commencé ses propos à présenter ses condoléances aux familles de Pape Amadou Keita et Hassime Diedhiou, et a Adja Diallo qui ont perdu la vie à cause des manifestations. De nombreux sujets ont été évoqués par le député.

« Deux jeunes abattus à la fleur de l’âge. Deux espoirs de famille brisés, deux destins écrabouillés. Victimes malheureuses de l’incurie de ceux qui nous gouvernent et de ceux qui veulent briguer le suffrage des Sénégalaises et des Sénégalais. Victimes malheureuses de cette bipolarisation qu’on nous impose ; victimes de ces dirigeants inaptes, indignes de leurs responsabilités dans ce contexte politique chargé ; victimes de leur incapacité à prévoir et à résoudre les crises. Une liste de morts. Des morts qui pouvaient et qui devaient être évitées. Vouloir rester sur le pouvoir où chercher le pouvoir ne mérite pas ces pertes en vies humaines », regrette le député Pape Djibril Fall avant d’ajouter : ça suffit, «doyena».

« Arrêtons-nous un instant. Trop, c’est trop. À côté de ces pertes en vies humaines, mesure-t-on assez l’impact sur la vie des citoyens ?», s’interroge-t-il.

Pape Djibril Fall a déploré la destruction des bus de Dakar Dem Dikk. C’est à la population d’en subir encore les conséquences. «La destruction de biens publics est un coup de poignard au dos des Sénégalaises et des Sénégalais les plus modestes, disons-le clairement. Rien ne saurait le justifier ou l’excuser», explique-t-il.