Il viole des joggeuses…il est déjà condamné à 42 ans de prison

Dans le cadre de l’enquête sur la disparition d’Agathe Hilairet, un suspect est en garde à vue depuis mercredi pour viol et meurtre.

Selon Le Parisien, l’homme de 59 ans avait déjà été condamné à deux reprises pour des viols commis sur des joggeuses.

Une première fois à 12 ans de prison en 1994. Il avait violé une femme qui faisait son footing sous la menace d’une arme.

Cinq ans plus tard, il avait récidivé lors d’une permission de sortie, s’en prenant alors à une mère de famille du Puy-de-Dôme… qui faisait son jogging.

Pour ce deuxième viol, ainsi qu’un troisième commis en 2001 sur une femme suivie jusque chez elle et menacée avec une arme, il avait été condamné en 2003 à 30 ans de prison, dont deux tiers de sûreté.

Il a passé 21 ans derrière les barreaux dans le cadre de sa seconde condamnation, il était sorti en avril 2024, conformément à une décision d’un juge d’application des peines.

Il demeurait depuis suivi par la justice.

Agathe Hilairet avait disparu le 10 avril après avoir quitté le domicile de ses parents à Vivonne, dans la Vienne, pour faire son footing. Le corps sans vie de la joggeuse de 28 ans sera retrouvé le 4 mai dans un sous-bois de Vivonne par un promeneur.

Source : F D