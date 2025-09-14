Son cric lâche…une femme meurt écrasée par sa voiture

Le drame s’est produit jeudi soir à Paroy, dans le Doubs. Une femme de 36 ans se trouvait au volant de sa voiture lorsqu’elle est tombée en panne au niveau de la nationale entre Besançon et Lons-le-Saunier.

Elle s’est arrêtée pour réparer son véhicule. Soudain, alors qu’elle se trouvait sous la camionnette, son cric a lâché. La trentenaire a été écrasée par son véhicule.

Quelques minutes plus tard, un automobiliste a repéré des jambes sous la camionnette. Il a appelé les secours et a dégagé la conductrice, encore coincée sous son véhicule.

Les pompiers, arrivés sur les lieux, ont tenté de réanimer la victime. En vain. Le décès a été constaté sur place.

Source : F D