Immigration au Sénégal : L’Assemblée nationale interpellé

Les drames de la migration se succèdent et ne se ressemblent pas .

Une incendie d’une pirogue en plein océan sous l’œil impuissant de ses occupants incapables d’éteindre le feu , des corps sans vie qui échouent aux larges des côtes mauritaniennes.

Une marine nationale incapable de porter assistance à des jeunes en danger suite à une longue course poursuite dans les eaux maritimes sénégalaises.

Des villages entières endeuillées sans soutien psychologique ni accompagnement.

De nombreux jeunes arrivés actuellement sur le territoire espagnol sont enfermés dans des centres pour migrants dans des conditions inhumaines et dégradantes.

Se taire face à ce suicide collectif serait trahir mon amour propre pour la patrie face a une classe politique qui est en campagne électorale permanente pour leur intérêt personnel en ignorant totalement les priorités pour le bien être des populations.

Le premier responsable est l’état du Sénégal qui a créé la misère sociale pour faire fuire sa jeunesse tandis que la constitution a son article 25-1 dit que les ressources naturelles appartiennent aux peuples ,impensable que nos pêcheurs rentrent bredouilles face à la pêche industrielle et sauvage des chalutiers européens et chinois qui détiennent les licences de pêche .

C’est sous ce état de choc que je suggère que le bureau de l’assemblée nationale soit convoqué conformément aux dispositions de l’article 48 du règlement intérieur pour l’ouverture d’une enquête parlementaire enfin de situer les responsabilités pénales et civiles .

Les députés de la diaspora de toutes les sensibilités politiques ont un rôle important à jouer par devoir de mission.

Le déploiement d’une mission d’urgence en Espagne avec une forte présence d’ Ong sénégalaise compétente en la matière , car ce pays membre de l’Union européenne est entrain de violer les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et à la protection des migrants.

La surveillance de nos frontières maritimes et terrestres sont de la responsabilité de l’état.

La non assistance pour une jeunesse en danger face à un suicide collectif à cause de la misère sociale et l’absence de vision pour le développement social en un crime contre le peuple.

Diallo Adiouma

Sénégalais de la diaspora

Genève – Suisse