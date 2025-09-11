Implosion silencieuse de Pastef…Malaise et désenchantement chez des jeunes du parti

À peine le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a-t-il accédé au pouvoir que des fissures profondes apparaissent au sein de son édifice. Les voix de la jeunesse, jadis le moteur de la victoire, se font de plus en plus critiques, dénonçant un décalage entre les promesses de rupture et la réalité du pouvoir. Au cœur de ces querelles, des militants influents sonnent l’alarme, avertissant que l’oubli de la base et la mauvaise gestion des ressources humaines pourraient bien précipiter le parti dans un chaos interne aux conséquences désastreuses pour la gouvernance du Sénégal.

Le constat est sans appel et le malaise palpable. « Un laxisme grandissant s’installe au cœur de PASTEF », écrit Salimata Dieng, adjointe secrétaire générale nationale de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS). Elle dresse un tableau sombre d’une organisation qui « est en train d’effriter ce qu’il a de plus précieux : ses militants, sa jeunesse et ses sympathisants ». Ses critiques sont d’une rare virulence, évoquant « des ex-détenus mal accompagnés et oubliés » et « des militants compétents et formés laissés en marge ».

Le principal grief concerne la gestion des ressources humaines et le sentiment de trahison de la jeunesse. Dieng s’interroge sur la « rigueur des choix de profils et sur la qualité du management politique ». Elle prend l’exemple éloquent de la Délégation Générale à l’Entrepreneuriat Rapide (DER), censée cibler les jeunes et les femmes. « Comment comprendre que des directions dédiées à la jeunesse soient confiées à des responsables du troisième âge ? », s’indigne-t-elle, une critique relayée par Abdoul Ahad Fall qui déplore ce qu’il appelle « l’absence du culte de retenue » dans les choix de nominations.

Cette absence de prise en compte de la jeunesse et des compétences militantes est perçue comme un manquement grave aux principes de « rupture » tant vantés. Les critiques ne sont pas isolées; elles se rejoignent pour pointer du doigt une contradiction flagrante entre les discours et les actes. « Le cas de la DER est pour dire que le choix n’est pas bien réfléchi », affirme Abdoul Ahad Fall, qui précise qu’il avait déjà écrit sur ce sujet, mais que « certains disaient la fameuse formule ‘Sonko Du Jum' ».

Au-delà des nominations, le fond du problème est l’impression que le parti manque de structure et de direction collective. Salimata Dieng déplore un « bureau politique aphone, sans orientation claire, un parti qui repose uniquement sur son président, Ousmane Sonko ». Une situation qui réduit le leader à « prendre seul toutes les initiatives », et qui crée un vide où les querelles de positionnement se multiplient. Cette dépendance excessive envers le leader, si elle est une force en temps de campagne, s’avère être une faiblesse en temps de gouvernance.

Le sentiment de délaissement est d’autant plus fort que les « militants de l’ombre » se sentent ignorés. « Nous avons risqué nos vies et porté ce projet avec conviction », rappelle Salimata Dieng, qui dénonce le fait que « pendant ce temps, artistes, organisateurs de campagne et influenceurs ont été reçus ». Elle estime que le militant, surtout le jeune, demeure « essentiel et prioritaire » pour un parti qui veut rester ancré dans la réalité de sa base.

Ces querelles ne sont pas seulement un problème de gestion des ressources humaines; elles menacent la cohérence politique du parti au pouvoir. Comme l’affirme Abdoul Ahad Fall, « il faut privilégier les militants, les jeunes et les compétents de Pastef à occuper les postes stratégiques. C’est une exigence pour la cohérence politique ». Un parti divisé de l’intérieur aura du mal à porter une politique unifiée et à faire face aux défis majeurs de la gouvernance.

La JPS, malgré ses « faibles moyens », est présentée par Salimata Dieng comme l’une des rares entités encore actives et capables d' »animer le débat ». C’est la jeunesse qui « tient le flambeau » et qui mérite « félicitations et encouragements ». Elle prédit que d’ici 2027, cette jeunesse sera « plus légitime que bien des ministres ou DG actuels, souvent imbus d’eux-mêmes et enclins aux calculs politiciens », une affirmation qui souligne la profondeur du fossé générationnel.

Pour éviter que ces tensions ne s’enveniment davantage, le parti doit impérativement se réformer et se reconnecter à sa base. Les avertissements de Salimata Dieng, qui cite Joseph Stiglitz, sont clairs : « Ce ne sont pas les conspirations qui ravagent le monde, mais l’accumulation de mauvais choix, de politiques vaines et d’injustices petites et grandes ».

Il est donc « urgent de corriger la trajectoire » et de donner sa juste place à ceux qui ont fait la force du mouvement. L’avenir de PASTEF, et sa capacité à gouverner efficacement, dépendra de la manière dont il saura gérer et résoudre cette crise interne.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn