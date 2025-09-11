Un influenceur proche de Trump reçoit une balle au coup…en plein meeting

Charlie Kirk, cofondateur de l’organisation de jeunesse conservatrice Turning Point USA, est décédé mercredi après avoir été touché par balle dans le cou lors d’un événement à l’université de la Vallée de l’Utah.

« En l’honneur de Charlie Kirk, un vrai grand patriote américain, j’ordonne que tous les drapeaux des Etats-Unis soient mis en berne jusqu’à dimanche soir 18H00 », a déclaré le président américain Donald Trump dans un message publié sur sa plateforme Truth Social après avoir confirmé le décès de M. Kirk, l’un de ses alliés politiques.

Selon le journal local Deseret News, le président de la Chambre des représentants de l’Utah Mike Schultz avait déclaré un peu plus tôt que le décès de M. Kirk lui avait été confirmé par les forces de l’ordre.

Des images tournées par la chaîne locale KSL TV 5 ont montré une foule fuyant la cour de l’université dans laquelle M. Kirk, âgé de 31 ans, donnait une conférence avant d’être touché.

L’université a confirmé l’attaque sur son compte officiel X. « Aujourd’hui vers 12H10, un coup de feu a été tiré sur l’intervenant invité, Charlie Kirk. Il a été touché et emmené hors des lieux par ses agents de sécurité », a-t-elle indiqué.

M. Kirk était en visite sur le campus dans le cadre de l’événement « Prouvez-moi que j’ai tort », dans lequel il invite des spectateurs à monter sur scène pour débattre d’idées politiques avec lui.

Une vidéo publiée en ligne par des passants a montré M. Kirk apparemment touché au cou par un coup de feu.

« Les responsables devront rendre des comptes. La violence n’a pas sa place dans notre vie publique. Les Américains, toutes tendances politiques confondues, doivent s’unir pour condamner cet acte », a déclaré sur X le gouverneur de l’Utah, Spencer Cox.

Mercredi également, une autre fusillade a eu lieu dans le lycée Evergreen de Denver, dans l’Etat américain du Colorado, laissant trois personnes dans un état critique, selon les médias.

Source : Xinhua French