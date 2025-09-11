Elle refuse de lâcher son sac…elle se fait poignarder à 2 reprises

Les faits se sont déroulés lundi soir dans le 15ème arrondissement de Marseille.

Vers 20H00, une jeune fille de 17 ans marchait chemin de la Madrague Ville lorsqu’un individu a tenté de lui arracher son sac à main. Mais la victime a refusé de lâcher son bien.

Fou de rage, l’agresseur a sorti un couteau et a poignardé l’adolescente à deux reprises d’abord à l’abdomen, puis au dos alors que la malheureuse tentait de fuir.

Il a ensuite laissé la victime pour morte, après lui avoir dérobé son téléphone. La jeune fille a été transportée à l’hôpital avec un pronostic vital engagé. Son état n’inspire plus d’inquiétude.

L’auteur des faits est activement recherché par les policiers.

Source : F D