Yeumbeul : Une ado de 16 ans violée…un homme arrêté

Les services de police de Yeumbeul-Comico ont arrêté C. Diène, un marchand de 22 ans, accusé du viol d’une adolescente de 16 ans, D. Seydi. L’arrestation a eu lieu le 9 septembre, après que la mère de la victime, K. Baldé, a déposé une plainte.

Selon les informations de Seneweb, la mère a remarqué un changement dans le comportement de sa fille après la fête de la Tabaski 2025. La jeune fille, qui travaillait avec le suspect sur des sketches pour TikTok, souffrait de nausées et de maux de tête fréquents. Interrogée par sa mère sur son état de santé, elle a refusé de révéler la cause de ses malaises. Ce n’est que lorsque sa grossesse a été découverte que la victime a avoué avoir été violée.

D’après le témoignage de la victime, C. Diène l’aurait forcée à avoir des relations sexuelles le 29 août 2025. Sous le choc et effrayée, elle a gardé le silence jusqu’à ce que sa mère découvre la vérité. Après avoir consulté un médecin et obtenu un certificat médical, la mère a immédiatement alerté la police.

Placé en garde à vue et interrogé, le suspect a nié le viol, affirmant que les rapports sexuels étaient consentis.

Accusé de viol sur mineure suivi de grossesse, C. Diène a été placé en garde à vue et déféré au Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye ce mercredi.