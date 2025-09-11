Dakar-2026 : Diomaye appelle à accélérer les préparatifs des JOJ

À un an de l’ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026, le président de la République a exhorté le gouvernement à intensifier les efforts afin de garantir la réussite de cet évènement historique, première édition jamais organisée sur le sol africain.

Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 10 septembre, le chef de l’État a rappelé que ces JOJ auront des répercussions majeures sur plusieurs secteurs stratégiques, notamment les transports (aériens, terrestres et maritimes), l’hébergement, ainsi que l’économie, la culture et la vie sociale.

Il a ainsi invité le ministre de la Jeunesse et des Sports, en coordination avec le Comité d’organisation (COJOJ), les autres départements ministériels et l’ensemble des acteurs concernés, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la livraison, dans les délais, des infrastructures et équipements indispensables.

Par ailleurs, le président a insisté sur l’importance d’une préparation optimale des athlètes sénégalais afin qu’ils puissent représenter dignement le pays lors de cette compétition internationale, qui marquera une étape majeure dans l’histoire sportive du continent.