Affaire WAE : Journée décisive pour Samuel Sarr

Samuel Sarr bénéficie actuellement d’une liberté provisoire, assortie d’une assignation à résidence et du port d’un bracelet électronique, dans le cadre de l’instruction de l’affaire West African Energy (WAE) qui l’avait conduit à plusieurs mois de détention préventive. L’ancien ministre de l’Énergie cherche toutefois à faire annuler la procédure engagée contre lui. Ses avocats ont, à cet effet, introduit deux requêtes qui, après deux reports, seront examinées ce jeudi par la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar.

Selon L’Observateur, « la première requête vise l’annulation de l’ordonnance de soit-communiqué rendue le 16 mai 2025, que la défense juge irrégulière ».

« La seconde, poursuit le journal, demande l’annulation de l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle et de mise en résidence surveillée, datée du 2 juin 2025, considérée par les avocats de Samuel Sarr comme marquée par de graves violations des droits de la défense. »