Suspension des Navétanes à Hann Bel-Air : le Sous-préfet de Grand Dakar tranche

La vague de suspensions touchant le championnat populaire des « Navétanes » continue de s’étendre. Le Sous-préfet de l’arrondissement de Grand Dakar, Ndioro Sarr, a en effet annoncé, ce mercredi 10 septembre 2025, l’arrêt temporaire des compétitions dans la commune de Hann Bel-Air, lit-on sur Seneweb.

Cette décision fait suite à un rapport du Chef du Poste de gendarmerie territoriale de Hann Maristes, daté du 8 septembre, faisant état de violences répétées lors des rencontres. L’autorité administrative justifie ainsi la suspension par la multiplication de « troubles récurrents à l’ordre public et d’actes de vandalisme visant aussi bien des biens publics que privés ».

Avec cette mesure, Hann Bel-Air s’ajoute à la liste des localités où les Navétanes, pourtant très suivis par les jeunes et les amateurs de football de quartier, se retrouvent interrompus pour des raisons sécuritaires.