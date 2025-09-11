Affaire Farba Ngom : Amsatou Sow Sidibé brise le silence face à la polémique

La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), dirigé par Amsatou Sow Sidibé, a réagi, ce mercredi 10 septembre, à la diffusion dans la presse d’une correspondance classée confidentielle relative au dossier Farba Ngom. L’institution juge cette divulgation « grave » et rappelle qu’elle pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires.

Dans un communiqué, la CNDH a tenu à préciser que la loi qui l’institue lui confère la mission d’émettre avis et recommandations en matière de prévention, de promotion et de protection des droits humains. Elle dispose également de la compétence d’alerter les autorités sur toute violation des droits fondamentaux et de proposer les mesures nécessaires pour y mettre fin.

La Commission insiste sur la confidentialité qui encadre ses échanges avec les autorités judiciaires, gouvernementales et parlementaires. « Ces initiatives ne sont rendues publiques qu’à travers le rapport annuel adressé au Président de la République », rappelle-t-elle, soulignant que cette règle vise à garantir la protection des personnes concernées.

Pour la CNDH, la publication médiatique d’un courrier estampillé « confidentiel » constitue non seulement une atteinte au respect des procédures, mais aussi une menace directe pour les victimes, dont les droits risquent d’être compromis.

L’institution a également rappelé ses récentes activités, notamment l’atelier de réflexion du 27 mars 2025 consacré à la loi d’amnistie. Neuf recommandations y avaient été formulées, dont la création d’une commission d’indemnisation pour reconnaître les souffrances des victimes.

Enfin, la CNDH a salué la volonté affichée par les nouvelles autorités de renforcer son indépendance à travers une réforme législative. Une évolution que la Commission considère comme un jalon important dans la consolidation de l’État de droit, la promotion des droits humains et la préservation de la paix au Sénégal.