Étudiante tuée dans un bus : Trump réclame la peine de mort

Le meurtre d’Iryna Zarutska, étudiante ukrainienne de 23 ans tuée le 22 août dans un bus de Charlotte (Caroline du Nord), prend une tournure politique. Le suspect, Decarlos Brown Jr., 34 ans, sans-abri au lourd passé judiciaire et souffrant de troubles psychiques, l’aurait poignardée sans raison avant d’être arrêté le 28 août et inculpé pour meurtre au premier degré.

Mercredi, le président américain Donald Trump a réagi avec virulence sur Truth Social, qualifiant le suspect « d’animal » et exigeant un « procès rapide » menant à « la peine de mort », martelant qu’« il ne peut y avoir d’autre option ». Déjà dans un discours à Washington, il avait affirmé que « quand il y a des meurtres horribles, il faut prendre des mesures horribles ».

Trump utilise ce drame pour défendre un renforcement de la « loi et l’ordre » et justifier l’envoi de troupes fédérales dans des villes dirigées par des démocrates, accusées selon lui d’être minées par la criminalité.