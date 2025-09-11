Kédougou : Un homme interpellé avec 30 pieds de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Kédougou (OCRTIS) a procédé, le mercredi 10 septembre 2025, à l’interpellation d’un individu trouvé en possession de 30 pieds de chanvre indien.

Selon les premières informations, les plants ont été découverts dans un champ situé à proximité immédiate du domicile du mis en cause. Les éléments de l’OCRTIS ont aussitôt cueilli et saisi les stupéfiants, dans le cadre de l’enquête ouverte.

Le suspect a été placé en garde à vue pour culture de chanvre indien à des fins de trafic, mais également pour des faits présumés de blanchiment de capitaux.