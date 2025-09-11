Refondation du système éducatif : le Sénégal investit massivement dans les écoles

Le gouvernement sénégalais a procédé ce jeudi à la cérémonie officielle de réception et de déploiement de matériel scolaire destiné à préparer la rentrée académique 2025-2026. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de refondation du système éducatif, visant à rendre l’école plus inclusive, équitable et performante.

Au total, 50 000 tables-bancs neuves, 3 389 838 manuels scolaires, 500 000 kits complets, 21 000 tableaux blancs, ainsi que des milliers de mobiliers pour enseignants et administrations scolaires ont été mis à disposition des établissements à travers le pays.

Selon les autorités, ces équipements ne constituent pas de simples fournitures, mais traduisent la volonté de l’État de replacer l’éducation au cœur du projet Sénégal 2050, qui fait du savoir un levier de développement humain, social et économique.

Le déploiement logistique a bénéficié d’un appui décisif de l’Armée et de la Gendarmerie nationale, en coordination avec les services du ministère de l’Éducation.

« L’éducation est l’affaire de tous », a rappelé le gouvernement, appelant l’ensemble des acteurs et citoyens à accompagner cette dynamique afin de garantir aux élèves de meilleures conditions d’apprentissage et aux enseignants un cadre de travail optimal.

Avec cette initiative, l’État entend poser un jalon important dans la refondation du système éducatif sénégalais et offrir aux enfants « l’avenir qu’ils méritent ».