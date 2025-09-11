AG élective de la FSL : Le ministère des Sports suspend le processus

Dans le cadre de l’organisation de l’Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de lutte (FSL), la liste provisoire des associations habilitées à voter fait a l’objet de contestations de la part de certains acteurs de la lutte,.

Face à cette situation et pour assurer la transparence et la légitimité du processus électoral, la Direction générale des Sports suspend, jusqu’à nouvel ordre, le chronogramme, et informe de la mise en œuvre des mesures ci-après.

Les services du ministère de la Jeunesse et des Sports mèneront une vérification approfondie des affiliations des associations aux niveaux national et déconcentré, en rapport avec les comités régionaux de gestion de la lutte ; une commission électorale autonome sera mise en place pour organiser l’assemblée générale élective de la fédération en toute impartialité ; enfin, un nouveau chronogramme sera communiqué à l’ensemble des parties prenantes dans les meilleurs délais.