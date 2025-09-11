Manifs : Le FDR annonce des rassemblements dans tout le pays

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) annonce l’organisation de manifestations populaires à Dakar et dans les autres régions au mois d’octobre. Dans une déclaration datée du 10 septembre, le FDR appelle ses militants et responsables à mettre en place immédiatement des « comités d’organisation unitaires, avec l’ensemble des forces vives, dans les communes et dans les villes pour l’arrêt des agressions antisociales et antidémocratiques, et la satisfaction des revendications populaires ».

Le FDR appelle également à des rassemblements dans les « villages, dans les quartiers, dans les communes et dans les départements, bref partout dans le pays, pour arrêter cette dérive qui se nourrit d’une incompétence certaine et qui, si nous ne prenons garde, détruira le pays et notre démocratie ».

Le Front appelle en conséquence tous les Sénégalais à se mobiliser autour des actions de résistance populaire qui seront menées en vue d’obtenir notamment :

– Le retrait des mesures antisociales contenues dans le Plan de

Redressement Économique et Social, notamment la hausse du coût de

l’énergie et la taxation du mobile money, qui risquent d’étrangler

durablement les ménages et tous les secteurs économiques, le secteur

informel notamment ;

– L’institution concertée d’un organe en charge des élections ;

– L’élaboration d’une loi consensuelle relative aux partis politiques ;

– Le respect des décisions de justice, notamment celles du Conseil

constitutionnel ainsi que des condamnations définitives rendues par les

juridictions ;

– L’arrêt du harcèlement judiciaire contre les opposants, les journalistes et

autres voix critiques ;

– La libération immédiate et inconditionnelle des prisonniers politiques et d’opinion.