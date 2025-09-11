Dakar : Une vaste opération anti-moustiques programmée

La sous-brigade départementale d’hygiène de Dakar a annoncé le lancement d’une campagne de saupoudrage et de lutte anti-larvaire, prévue du jeudi 11 au lundi 15 septembre 2025 à partir de 22 heures. L’objectif affiché est de « contrôler et éradiquer les nuisibles qui menacent la santé publique, notamment les moustiques vecteurs de maladies telles que la dengue, le paludisme et le chikungunya », indique le communiqué.

Cette opération, qui couvrira toutes les communes du département de Dakar, mobilisera des équipes spécialisées pour traiter les zones jugées à risque. Les autorités sanitaires insistent sur le respect strict des consignes de sécurité par les populations. « Pendant toute la durée de l’opération, il est vivement recommandé de rester à l’intérieur de vos habitations », souligne le document, précisant que, bien que les produits soient homologués, ils peuvent causer « des désagréments temporaires s’ils sont inhalés ou entrent en contact direct avec la peau ».

Les ménages sont appelés à protéger leurs denrées alimentaires. « Avant le début de l’opération, assurez-vous de couvrir soigneusement tous les aliments exposés. Utilisez des récipients hermétiques ou placez-les dans des placards fermés afin d’éviter toute contamination », recommande la sous-brigade. Après le passage des équipes, il est conseillé de nettoyer les surfaces de préparation et les ustensiles de cuisine.

Le communiqué attire également l’attention sur la nécessité de protéger les animaux domestiques. « Gardez vos animaux à l’intérieur ou dans un espace confiné et sûr. Assurez-vous qu’ils n’ont pas accès aux zones traitées jusqu’à ce que le produit soit complètement sec », avertissent les autorités. Une fois l’opération terminée, les habitants devront aérer leurs logements afin de dissiper toute odeur résiduelle.

L’opération n’a pas uniquement une vocation technique, mais aussi citoyenne. La sous-brigade invite chaque résident à relayer l’information autour de lui : « Veuillez informer vos voisins et proches de cette opération afin qu’ils puissent également prendre les mesures nécessaires pour leur sécurité et celle de leurs proches. »

Cette initiative s’inscrit dans un programme de santé publique plus large visant à réduire les maladies à transmission vectorielle qui connaissent une recrudescence en période de pluies. « En participant activement et en respectant ces consignes, vous contribuez à la réussite de cette initiative et à la protection de votre communauté », conclut la note reprise par Pressafrik.