Importation de véhicules d’occasion : le décret sur le relèvement de la limite d’âge signé

C’est désormais officiel. Le président de la République a signé, le 24 octobre 2025, le décret entérinant le relèvement de la limite d’âge des véhicules d’occasion importés au Sénégal.

Cette mesure, annoncée le 1er août dernier par le Premier ministre Ousmane Sonko lors de la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES), porte la limite à 10 ans pour les voitures particulières et à 15 ans pour les camions.

Une décision très attendue, notamment par la diaspora sénégalaise, qui réclamait depuis longtemps un assouplissement de ces conditions d’importation. Ce relèvement vise à faciliter l’accès à des véhicules plus abordables tout en soutenant la relance du secteur automobile et des transports.