Démarrage de l’examen du projet de loi de finances 2026 à l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a entamé, ce mercredi 5 novembre 2025, les travaux de la Commission des finances et du contrôle budgétaire consacrés à l’étude du projet de loi de finances (PLF) pour l’exercice 2026. Ces séances, qui se poursuivront jusqu’au 21 novembre, constituent une étape déterminante du calendrier budgétaire du pays.

Durant cette période, les ministres et les responsables d’institutions publiques défileront devant la commission pour défendre les budgets alloués à leurs départements respectifs. Ces auditions permettront d’examiner les priorités sectorielles, la justification des dépenses prévues et la cohérence des politiques publiques avec les objectifs de développement économique et social du gouvernement.

À l’issue de cette phase technique, les députés se réuniront en séance plénière pour l’examen et le vote du budget 2026, lequel fixera les grandes orientations économiques et financières de l’État pour l’année à venir.