Octobre Rose : L’Université Iba Der Thiam de Thiès s’engage dans la lutte contre le cancer

L’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès a organisé, ce jeudi 30 octobre 2025, une journée de dépistage et de prévention des cancers du sein et du col de l’utérus, dans le cadre de la campagne mondiale Octobre Rose. L’événement, marqué par une forte mobilisation, s’est tenu en partenariat avec le Groupe Mobile d’Intervention (GOT) de la Police nationale.

La cérémonie officielle a été co-présidée par le Commissaire principal Ouseynou Diagne, Commandant du GOT, et le Professeur Momodou Moustapha Ndiaye, Recteur de l’Université. À cette occasion, la Direction Générale de la Police nationale a remis un don de 850 kits de dépistage destinés au service médical du GOT, permettant de réaliser 802 prestations au profit des participantes.

Étudiants, populations environnantes et fonctionnaires de police ont répondu présents à cette journée placée sous le signe de la santé et de la solidarité. Une séance de sensibilisation a ensuite été animée par Mme Fall Mounina Wade, présidente de l’Association des sages-femmes de Thiès, Mme Touty Diop, chargée de communication de l’UIDT, ainsi que des membres du Centre médical du GOT.

Dans son intervention, le Commissaire principal Ouseynou Diagne a salué la réussite de l’initiative et encouragé la poursuite de telles actions. Il a appelé les participants à « unir leurs forces dans la lutte contre ces fléaux qui freinent l’épanouissement des femmes ».

Cette journée de dépistage et de prévention à l’UIDT s’inscrit dans la dynamique nationale de Octobre Rose, qui vise à promouvoir la détection précoce et à renforcer la sensibilisation sur les cancers féminins au Sénégal.