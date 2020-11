Un incendie d’une rare violence s’est déclaré, ce jeudi, à Castors. Selon les premiers témoignages, le bilan matériel est lourd. Des animaux et plusieurs voitures neuves ont été consumés par les flammes. La situation a causé un embouteillage monstre sur cet axe. L’incendie s’est déclaré en face du magasin Auchan. Pour le moment, les causes et les circonstances de l’incendie n’ont pas été évoquées.