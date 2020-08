Incendie du Marché central de Kaolack: Le Président du Conseil solidaire aux victimes…

Le président du Conseil départemental de Kaolack, M.Baba Ndiaye, a effectué, ce mercredi, une visite de solidarité aux commerçants victimes de l’incendie atroce qui a ravagé, dans la nuit du samedi 15 au dimanche 16 Août 2020, le Marché central de la dite localité et qui a provoqué d’importants dégâts matériels: «Ce feu violent a occasionné beaucoup de pertes. Ainsi, plus de 400 personnes qui y travaillaient sont impactées et, c’est des millions de marchandises mais également de produits qui partent en fumée. Notre mission d’impulsion de développement économique au niveau départemental nous oblige à être là, partager vos peines. C’est pour cette raison que nous sommes venus marquer notre compassion par rapport à ceux qui ont perdu ici beaucoup de biens, de marchandises et de cantines mais également tendre notre main à la commune de Kaolack à qui nous proposons une large concertation autour du marché de Kaolack », a laissé entendre M.Ndiaye.

Le président du Conseil départemental de Kaolack est d’ avis que : «Seule une concertation qui regroupe à la fois les acteurs économiques et opérateurs du marché central de Kaolack, les institutions consulaires, la commune de Kaolack ainsi que toutes les communes et départements environnants, aux voisins qui ont des intérêts au niveau du marché pour qu’ensemble nous puissions avec l’appui de nos autorités centrales , notamment, le Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall, trouver une solution durable à ce marché qui doit être muter incontestablement vers un marché moderne, un marché de dimension internationale ».

Baba Ndiaye de préconiser également que les décombres soient enlevés pour permettre à ses commerçants de continuer leurs activités.